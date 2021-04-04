«Россия-1» покажет уникальные кадры с Путиным, которые «расставят все по местам»

Москва, 4 апреля. Президент РФ Владимир Путин недавно провел переговоры с коллегами из «евротройки». «Россия-1» расскажет об этом и другой работе политика в программе «Москва. Кремль. Путин».

Журналисты телеканала собрали уникальные кадры из деятельности главы государства, которые должны «расставить все по местам». Станут известны детали переговоров Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В эфире затронут и инцидент с ручкой, которую российский лидер однажды бросил на стол. Программа поднимет межнациональные проблемы страны и ответит на вопрос, каково быть президентом почти 200 народов.

«Россия-1» обещает показать «больше остальных» в воскресенье. Выпуск от 4 апреля начнется в 22:00 по московскому времени.

Владимир Путин проведет совещание по выполнению послания Федеральному собранию 2020 года на следующей неделе.