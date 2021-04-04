Историк Тепикин прокомментировал нападки Украины за «кражу» радиочастот

Москва, 4 апреля. Украина использует любую возможность для досаждения России, считает кандидат исторических наук, профессор и публицист Виталий Тепикин.

Эксперт отреагировал на заявление первого заместителя министра иностранных дел Незалежной Эмине Джапаровой. Чиновница указала на якобы присвоение Москвой телекоммуникационной системы и радиочастотного ресурса Украины.

По мнению Джапаровой, Россия якобы передает лицензии на использование частот соседнего государства. Замминистра назвала радиочастоты «имуществом Украины» и заявила о необходимости обратиться в международные инстанции. Виталий Тепикин оценил ситуацию и дал комментарий ФАН.

«У меня, знаете, складывается устойчивое ощущение, что сейчас Киев использует абсолютно любую возможность, чтобы насолить Москве. Недавно мы наблюдали, как та же Джапарова нервничала из-за появления карты с российским Крымом на одном из монументов в турецкой Аланье, консул специально к мэру города ездил для разговора по этому поводу», — отметил публицист.

Украинские выходки приобрели параноидальный характер, убежден эксперт. Киев демонстрирует болезненную подозрительность, постоянно ищет скрытые угрозы, не приемлет отличной точки зрения и часто ведет себя непредсказуемо.

«Обвинения ориентированы на неподготовленную аудиторию. Частоты «имуществом Украины», конечно же, не являются, поскольку радиочастотное пространство у стран общее, а распределение частот между отдельными государствами давно проводится на Всемирных (или региональных) административных радиоконференциях», — пояснил Виталий Тепикин.

Историк также указал на мотивы Киева в ситуации с радиочастотами. С технической точки зрения все давно отлажено, радиоинженеры не выражали недовольства. Поэтому нападки Украины связаны со стремлением искусственно подорвать авторитет России, заключил профессор.