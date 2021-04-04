Нейрофизиологи из США нашли способ подавить слуховые галлюцинации у мышей

Вашингтон, 4 апреля. Слуховые галлюцинации, которые возникают у мышей, стали объектом изучения ученых из США. Об исследовании рассказал профессор Университета штата Вашингтон Адам Кепеч.

Зависимость галлюцинаций от уровня гормона дофамина изучили специалисты. Американские нейрофизиологи уверены, что эксперименты на грызунах позволят выработать новые методы терапии психоза.

Выяснилось, что в мозге есть уникальная цепочка нейронов, сопоставляющая ожидания человека с реальностью. Баланс между ними зависит от показателей дофамина. Чем выше его уровень в мозге, тем больше человек склоняется в сторону ожиданий. По мнению Кепеча, слуховые галлюцинации проявляются тогда, когда баланс в работе данных нейронов отклоняется от привычных показателей.

Смартфоны являются для человека своего рода внешней памятью, которая частично забирает функции мозга запоминать данные. Об этом ранее рассказал доктор биологических наук, психофизиолог Александр Каплан.