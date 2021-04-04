Прокуратура проверит покрытие моста в Архангельске после жалоб автомобилистов

Архангельск, 4 апреля. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку автомобильного моста, на который пожаловались жители Архангельска.

Автомобилисты разочаровались в наплавном мосте через реку Кузнечиха. Согласно их словам, покрытие моста портит автомобили. Заместитель Архангельского транспортного прокурора прибыл на место происшествия.

Ранее архангелогородец попросил главу Северо-Западной транспортной прокуратуры Владимира Владимирова обратить внимание на проблему с мостом. Прокурор поручил подчиненным разобраться в ситуации и взял под личный контроль проведение работ.