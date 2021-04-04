Повторные аборты повышают риск развития рака и психических расстройств

Москва, 4 апреля. Неоднократные операции по прерыванию беременности повышают вероятность развития рака, болезней сердца и психических расстройств.

У женщин, сделавших три и более абортов, чаще обнаруживаются дисгормональные заболевания, например миома матки, гиперплазия эндометрия, эндометриоз и рак молочной железы, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин.

«Это оказывает негативное влияние на функциональное состояние эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма, что может вызывать психогенные расстройства», — пояснил репродуктолог.

Неоднократные аборты могут стать причиной невынашивания последующей беременности, предупредил специалист. Причиной этого могут быть повреждения и рубцовые изменения внутреннего зева и цервикального канала, пояснил Аполихин.

Внештатный сотрудник Минздрава опроверг утверждение, что длительное воздержание приводит к болезням. Аполихин считает, что нет никаких научно обоснованных доказательств, что отказ от секса может стать угрозой для здоровья.