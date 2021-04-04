Клубничка, Рапунцель и Ефременко вернутся в «Дом-2»

Москва, 4 апреля. Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов, Алена Рапунцель и Юлия Ефременко наряду с другими «старичками» вернутся на экраны в перезапущенном телепроекте.

Авторы перезапущенного шоу «Дом-2», первый выпуск которого покажут в эфире телеканала «Ю» 19 апреля, решили скорректировать курс телепередачи, отказавшись от скандальных образов — на смену им придут представители модных профессий и девушки с естественной красотой.

В то же время в периметр вернут и некоторых знакомых зрителям героев, среди которых оказались Рима Пенджиева, Глеб Жемчугов, известный как Клубничка, Алена Рапунцель, Юлия Ефременко, Надежда Ермакова и Максим Моргенштерн.

Алена Рапунцель, покинувшая периметр за несколько месяцев до закрытия шоу, заверила телезрителей, что расскажет им новую историю про себя — Алену Рапунцель, которая не жалеет ни о чем, следует зову сердца и верит, что достойна счастья.

Другая экс-участница «Дома-2» Анастасия Голд в воскресенье, 4 апреля, вышла на связь с поклонниками после скандала, который ей закатил возлюбленный Илья Яббаров.