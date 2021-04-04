Директор РАЭК Плуготаренко заявил, что России нужно несколько видеохостингов



В России обязательно должен существовать аналог YouTube. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ФАН директор Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

«В России однозначно должен существовать аналог YouTube, как это сделано, к примеру, в той же Южной Корее. Те страны, у которых есть такие игроки, находятся в гораздо большем преимуществе и не зависят от международных компаний. RUTUBE, конечно, нужно дать шанс, но, мне кажется, что таких сервисов должно быть несколько, и конкуренция у них должна быть именно внутри страны, а не с YouTube. Только тогда получится круто», — обозначил свою позицию эксперт в области коммуникаций.

Тема необходимости наличия в России сразу нескольких подобных интернет-площадок для размещения и просмотра визуального контента возникла на фоне появившейся накануне информации о полном перезапуске ведущей российской видеоплатформы RUTUBE.

Общественный запрос на медиаресурс, свободный от антироссийской цензуры, возник в момент, когда западные медиакорпорации, подобные Google, начали кампанию по зачистке своего информационного пространства от российского контента, носящего ярко выраженный патриотический характер. Жертвами цензурного произвола тогда стали и журналисты ФАН, чьи уникальные материалы, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге, оказались полностью уничтожены.

Что же касается обновлений российской видеоплатформы RUTUBE, то они заключаются в изменении контентной политики, запуске новых разделов, возможности монетизировать свой контент и отсутствии регистрации.