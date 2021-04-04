Нефтедобыча в России снизилась на 9,3% по итогам марта

Москва, 4 апреля. Добыча черного золота снижается в рамках сделки ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса.

Уровень добычи нефти и газового конденсата в России по итогам марта составил 43,3 млн тонн. С начала года показатель уменьшился на 10,9% — до 125 млн тонн, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), подведомственного Минэнерго РФ.

РФ снижает добычу в рамках договоренностей ОПЕК+. Организация с мая 2020 года сократила свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. В марте текущего года она составляла 7,05 миллиона баррелей, а на апрель согласована на уровне 6,9 млн баррелей.

В рамках последнего решения организации в феврале и марте Россия получила возможность нарастить добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки, в то время как большинство остальных членов альянса производство нефти в этот период снижают.

Экономика России восстанавливается после пандемии на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин, считают эксперты.