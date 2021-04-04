Блогер-миллионник Like Nastya пришла на «Маску» поддержать Единорога

Москва, 4 апреля. Съемки нового выпуска телешоу «Маска» проходили при участии звездных детей. На записи засветились блогер Like Nastya, дети Александра Реввы, Филиппа Киркорова и Кристины Орбакайте.

Выступления Единорога, отличающиеся эффектным сопровождением и сильным вокалом, собрали огромное количество поклонников. Среди них Like Nastya, на которую подписаны 72 миллиона пользователей YouTube.

Исполнитель в костюме сказочного парнокопытного спел хит джазовой артистки Ларисы Долиной «Пока вы все со мной». Номер настолько впечатлил членов жюри и зрителей, что все аплодировали стоя. Во время номера Единорога на сцену вышли все выбывшие персонажи второго сезона «Маски».

Поддержать артиста вышли спортсменка Светлана Хоркина в костюме Черной Пантеры, Ананас — Иосиф Пригожин, певица Азиза в костюме Пингвина, Банан — Юрий Стоянов, Розовая Пантера —Ольга Бузова и юмористка Марина Кравец в образе Солнца.

Раскрыть загадку шоу «Маска» пытается вся страна. Последнее время пристальное внимание во всех фан-сообществах уделяется Единорогу. Поклонники предполагают, что в сказочном образе скрывается певица Ирина Дубцова. Своим мнением поделился и музыкальный критик Сергей Соседов. Он уверен, что Единорог — Наталья Подольская.