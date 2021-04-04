Погибший сын худрука «Непосед» никогда не поднимал тему суицида

Москва, 4 апреля. Сын руководителя студии «Непоседы» Елены Пинджоян, который умер возле дома в Подмосковье, никогда не говорил с родителями о самоубийстве.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства смерти 14-летнего мальчика, который погиб в Солнечногорском районе. Из-за чего точно произошла трагедия, пока неизвестно. Однако близкие и коллеги Пинджоян склонны считать, что школьник стал жертвой несчастного случая.

Версия о суициде является маловероятной, потому что родители никогда не слышали от сына разговоров на подобную тему, заявил источник ФАН, знакомый с ситуацией. Также никаких других следов, подтверждающих это, обнаружено не было.