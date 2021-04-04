Международная группа ученых выяснила, как растения экономят воду

Берлин, 4 апреля. Механизм экономии жидкости у растений, который позволяет выжить в периоды засухи, исследовали специалисты из Австралии и Германии.

Растения способны преодолевать засушливые периоды с помощью молекул гамма-аминомасляной кислоты. Такой вывод по результатам научной работы сделали специалисты Исследовательского института Уэйта и Вюрцбургского университета. Органическое соединение, которое выявили в растениях, является тормозным нейромедиатором. Элемент также присутствует у человека и млекопитающих.

Молекулы кислоты у людей и животных отвечают за расслабление. В настоящее время исследователи изучают влияние соединения на процессы у растений. Согласно одной из версий, в стрессовый момент, которым является засуха, растение накапливает кислоту. Кроме того, специалисты обнаружили, что соединение регулирует размер пор на листьях, что позволяет сохранять влагу в засушливые периоды.

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