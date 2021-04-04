Намибийцы поставили носорогов под угрозу исчезновения из-за пандемии COVID-19

Виндхук, 4 апреля. Черные носороги в Намибии оказались под угрозой уничтожения в период пандемии COVID-19.

Многие граждане африканской страны зарабатывали на жизнь в сфере туризма. Но закрытые границы лишили их средств к существованию. Экологи отметили рост случаев незаконной охоты на носорогов.

Браконьеры убивают животных ради рогов. Останки продают за большие деньги на черных рынках в Азии, где они пользуются особой популярностью в восточной медицине.

Namibia struggling to protect rhinos amid pandemic https://t.co/J9Znaa8cMU — africanews ???? (@africanews) April 3, 2021

Специалисты регулярно повторяют, что рог состоит из кератина, как и человеческие ногти. Он не имеет реальных целебных свойств. Однако пока есть спрос, в Африке продолжается охота на исчезающие виды зверей.

Усугубляет ситуацию и то, что большинство организаций в Намибии, которые занимаются охраной носорогов, оплачиваются за счет частных средств. Во время пандемии финансирование сократилось. Животные остались без защиты и присмотра.

В настоящий момент в республике обитает меньше шести тысяч особей.

Незаконные убийства африканских зверей ради продажи их останков на черном рынке являются серьезной проблемой для всего континента. На грани уничтожения оказался даже главный символ Африки — лев. Пандемия и закрытые границы не снизили уровень браконьерства, а только привели к его росту.