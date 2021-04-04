Антон Комолов признался, что его дни рождения проходят незамеченными

Российский радио- и телеведущий Антон Комолов признался ФАН, что очень спокойно относится к своему дню рождения. В воскресенье знаменитому диджею исполняется 45 лет.

«Я очень спокойно отношусь ко дню рождения и уже довольно давно так широко его не отмечаю, — признался Комолов в разговоре с ФАН. — Отмечаю в узком кругу, только с семьей, поэтому для меня этот праздник проходит незамеченным».

Все внимание ведущего сейчас занимает его вечернее шоу на одной из радиостанций и викторина, посвященная русскому языку.

«Занимательная викторина, посвященная русскому языку и тому, как иностранцы с русским языком справляются, называется «Игра в слова», — рассказал собеседник ФАН. — Она достаточно интересна тем, что там участвуют только иностранцы либо иностранные студенты, которые учатся в России, либо это достаточно взрослые люди, которые женились на русских женщинах или вышли за русских замуж. И вот они все учат русский язык, все говорят с самыми разными акцентами».

И при этом вся игра строится вокруг русских пословиц, поговорок и крылатых выражений, добавил Антон Комолов.

«Здесь мне интересно и самопроверку какую-то устроить, и посмотреть, смогу ли я ответить на эти вопросы, — поделился мыслями ведущий. — Для меня эта программа не столько о языке, сколько о людях, потому что мы там довольно часто общаемся с иностранцами — это всегда интересно и вызывает уважение, когда человек, который не говорил по-русски, начинает изучать этот язык».

По мнению Антона Комолова, русский — один из самых сложных языков в мире.

Ранее друзья коллеги известного юмориста Владимира Винокура — Лариса Рубальская, Леонид Якубович и Лев Лещенко — поздравили его с днем рождения через ФАН.