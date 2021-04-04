Земля оказалась в опасном участке Млечного Пути

Москва, 4 апреля. Земля оказалась в одном из неблагополучных участков Галактики. К такому выводу недавно пришла международная группа астрономов.

Помимо рейтинга самых неблагополучных районов Млечного Пути эксперты составили список самых опасных участков Галактики. Во время работы эксперты учитывали различные факторы, такие как взрывы гиперновых и сверхновых звезд, которые могли бы разрушить атмосферу других планет.

Земля оказалась на границе между неблагополучным и "благополучным" участками, уточнили специалисты. Это свидетельствует о том, что для нее существует риск уничтожения озонового слоя планеты после направленного на нее гамма-всплеска.

Ученые намерены пересмотреть прежнюю модель устройства Вселенной. Как сообщалось ранее, под сомнение привычную теорию поставили в университете Копенгагена.