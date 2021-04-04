Володин заявил, что риторика Киева по Донбассу зашла слишком далеко

Москва, 4 апреля. Риторика Правительства Украины, усиливающая напряженность и обостряющая конфликт, зашла далеко и чревата тяжелыми последствиями, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Об этом российский политик сообщил в своем Telegram-канале. Он добавил, что действия властей Украины нацелены на то, чтобы запугать людей и усилить напряжение в Донбассе.

«И никакой ответственности. А зачем она, если расчет на то, что «заграница нам поможет». А поможет ли она? Во-первых, надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы. Во-вторых, скажите, чем США помогли Украине за последние 7 лет?» — подчеркнул он.

По словам председателя Государственной думы России, если радикально настроенные украинские политики считают, что им все сойдет с рук, то это не так. Лидеры стран Европы все больше осознают, что принять Украину в единую европейскую семью при таких решениях не получится.

Ранее координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин заявил, что Киев намеренно пытается сорвать переговорный процесс с представителями ДНР и ЛНР.