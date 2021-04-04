Мадонна отказалась объясняться за снимки топлес

Лос-Анджелес, 4 апреля. Известная американская певица Мадонна подразнила поклонников серией смелых фотографий, на которых предстала перед ними топлес. Поклонники пришли от увиденного в восторг.

Исполнительница хита Like a virgin на фотографиях, размещенных в ее блоге в социальной сети Instagram, позирует перед камерой с прямыми платиновыми волосами, ниспадающими на обнаженную грудь и скрывающими наиболее интимные ее зоны.

Певица при подготовке к съемке решила обойтись минимумом косметики, подведя глаза и нанеся блеск на нежно-розовые губы. Аксессуаром, делающим образ Мадонны еще более дерзким, выступило массивное украшение на шее звезды, составленное из десятков мелких металлических элементов.

"Почему я должна все объяснять?" — подписала снимок певица.

Фолловеры Мадонны в комментариях под постом принялись делиться друг с другом впечатлениями, а также отметили, что Мадонна потрясающе выглядит в свои 62 года. К всеобщему восторгу под публикацией присоединились и коллеги певицы по шоу-бизнесу.

Певицу Мадонну ранее назвали в числе звезд, участвовавших в самых громких скандалах, когда-либо разгоравшихся на международном песенном конкурсе "Евровидение".