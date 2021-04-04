Максим Галкин рассказал о новом увлечении сына

Москва, 4 апреля. Недавно в Instagram-аккаунте телеведущего и известного пародиста Максима Галкина появилась новая публикация с сыном Гарри. Семилетний наследник устроил для подружек сестры настоящую фотосессию, пишет Teleprogramma.pro.

Максим Галкин сообщил, что в последнее время его сын стал часто фотографировать. По его словам, он заметил у Гарри талант к этому.

«У Гарри новое увлечение — он теперь фотограф. К слову, фотки получается хорошие!» — похвастался звездный отец.

Супруг Аллы Пугачевой сам фотографировал мальчика и его моделей. Для съемки, срежиссированной Гарри, позировали подруги его сестры Лизы.

«В гости пришли подружки Лизы и Гарри, наша соседка по деревне Стеша и ее сестра Катя. К слову, часто спрашивают, есть ли у наших детей общение с другими детьми. Вот, например, со Стешей дети дружат с двух лет — познакомились и играли на детской площадке у нас в деревне».

Напомним, недавно отец двойняшек запечатлел дочь в обнимку с любимым питомцем — собакой Марусей. Лиза самостоятельно ухаживает за щенком породы шпиц.

Любит сниматься и сама Лиза. Она сфотографировалась в яркой розовой футболке, на котором запечатлен веселый рисунок. На ножки юная модель надела черные брюки. Фотография была сделана в гостиной замка Пугачевой и Галкина. У девочки были заплетены косы, и она расположилась на мягком изумрудном стуле рядом с пушистым шпицем.

Лиза Галкина обняла питомца, немного наклонилась вперед и посмотрела прямо в камеру Максима Галкина. Видно, что девочка умеет позировать. Интересно, что то же самое сделала и собачка Лизы. Питомец Галкиной с высунутым розовым язычком смирно сидел и наблюдал за знаменитостью.

Не так давно во время празднования дня рождения племянницы дочь Примадонны отреагировала на шутку ведущего, перекрестившись. Позднее ролик, на кадрах которого был запечатлен этот момент, появился в Instagram Лизы.