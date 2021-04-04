Скалолазка из США привыкла покорять горные вершины нагишом

Трентон, 4 апреля. Работающая в казино скалолазка Лаура Я. много лет покоряла вершины голой. По словам спортсменки, эта «фантастическая возможность» помогает женщинам принимать свое тело.

Лаура Я. из Нью-Джерси уже много лет занимается скалолазанием исключительно голой и обожает выкладывать фотографии в обнаженном виде. Американка уверена, что такая опция является «фантастической возможностью» принять свое тело и почувствовать невероятное единение с природой. О боулдеринге в стиле ню сообщает The Sun.

«Я бы не хотела, чтобы другие смотрели на фотографии каким-либо другим способом, потому что это не порно, это искусство», — считает скалолазка.

По словам Лауры Я., она не делает ничего противозаконного, а просто надеется побудить других женщин «ценить свое тело». Покорительница скал также объяснила, что часто делится фотографиями в интернете, где, по ее словам, получает только положительные комментарии.

«Мои друзья и семья восхищаются моими фотографиями, они думают, что это прекрасно — видеть меня наедине с природой», — пояснила Лаура.

Как оказалось, сначала 37-летняя спортсменка лазила по валунам частично обнаженной, пока не представился случай вовсе избавиться от одежды. Какое-то время назад подруга Лауры предложила сфотографировать ее во время восхождения, но на этот раз абсолютно обнаженной. Скалолазке понравился этот опыт, и теперь она покоряет вершины только так. Стоит отметить, что это американка занимается именно боулдерингом — то есть скалолазанием на небольшие высоты, где не нужно использовать страховку. При этом «голой» экипировке она отводит первостепенное значение.

«Женщины, как правило, испытывают негативные чувства по отношению к своему телу, но я призываю их преодолеть свои страхи и снять одежду», — обратилась Лаура к другим представительницам прекрасного пола.

Скалолазка добавила, что в настоящее время она в основном ходит на скалы с друзьями-парнями именно потому, что женщины чувствуют себя неловко в таких ситуациях.