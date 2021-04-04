Патриарх Кирилл поздравил инославные церкви с Пасхой

Москва, 4 апреля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил представителей инославных церквей с Воскресением Христовым.

Патриарх пожелал пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя во всех будущих ответственных делах. Поздравление опубликовали на сайте Русской православной церкви. Представители инославных церквей отмечают Пасху в этом году 4 апреля.

До этого сообщалось, что католики, протестанты и представители других христианских конфессий отмечают Воскресение Христово на фоне пандемии второй год подряд. Принятые ограничительные меры не позволяют верующим посетить площадь Святого Петра в Ватикане. Богослужение будут проводить в дистанционном формате.