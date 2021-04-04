Погибший сын основателя студии «Непоседы» любил экстремальные развлечения

Москва, 4 апреля. Незадолго до трагедии сын худрука студии «Непоседы» был замечен за развлечениями, связанными с риском для жизни. Например, он с друзьями прыгал по крышам гаражей.

Стали известны подробности жизни 14-летнего сына руководителя «Непосед», который выпал из окна в Солнечногорском районе Подмосковья. Оказалось, что мальчик любил экстрим и часто подвергал свою жизнь и здоровье опасности. Так, по словам источника ФАН, незадолго до трагедии школьник посещал скейт-парк. Также мальчик любил гулять со своими друзьями и вместе с ними прыгать по гаражам.

Ранее в Сети появилась предварительная причина трагедии, произошедшей с сыном Елены Пинджоян, сообщал ФАН. Предполагается, что мальчик выпал из окна частного дома в Подмосковье при попытке залезть на крышу и сделать селфи.