Стали известны подробности состояния госпитализированного Дужникова

Москва, 4 апреля. Известный российский актер Станислав Дужников попал в больницу с коронавирусом нового типа. Информацию об этом сообщила его бывшая супруга актриса Кристина Бабушкина.

Экс-жена артиста заявила, что его здоровью ничего не угрожает, и успокоила всех, кто переживает. Звезда сериала «Воронины» обратился к медикам для профилактики своего здоровья.

«Не переживайте, все хорошо. Он просто для профилактики лежит в клинике. Сейчас подышит, поставят капельницы, и все нормально. Мы как раз ожидаем, что он в скором времени выпишется. Все хорошо», — отметила актриса в интервью Пятому каналу.

Недавно в СМИ стала активно распространяться информация о госпитализации Дужникова с пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса нового типа. Однако никаких подтверждений со стороны артиста не поступало.

Поклонники опасаются за здоровье своего кумира, особенно после смерти звезды проекта Бориса Клюева, который умер от осложнений, вызванных COVID-19. На похоронах артиста Дужников не смог сдержать слез, прощаясь с коллегой и экранным папой.