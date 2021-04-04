Не только Железный человек: культовые роли Роберта Дауни-младшего

Сегодня одному из самых харизматичных актеров современности — Роберту Дауни-младшему — исполняется 56 лет. Первая роль в раннем детстве, признание и популярность в 1990-е годы и абсолютно невероятный виток карьеры в середине нулевых — все это уместилось в творческом пути одного человека.

По случаю дня рождения голливудской звезды ФАН вспоминает главные роли актера, которые успели стать культовыми.

«Чаплин» (Chaplin, 1992)

К этому фильму актер уже успел сделать себе имя, снявшись в ряде примечательных картин, таких, как «Эйр Америка», однако трогательная роль Чарли Чаплина, одной из ключевых фигур немого кино, идеально «села» на Дауни-младшего и прочно обосновалась в числе лучших. Доказательства очевидны: филигранно отыгранный образ принес актеру премию BAFTA и первую номинацию на «Оскар». А публика, в свою очередь, убедилась, что актер не обделен ни комедийным талантом, ни драматическим.

«Поцелуй навылет» (Kiss Kiss Bang Bang, 2005)

После скандалов, связанных с наркотиками и алкоголем, и пройденного курса реабилитации Роберт Дауни-младший возвращается на экраны с интересными ролями. Одна из таких — неудачливый воришка, который то и дело ломает четвертую стену в черной комедии Шейна Блэка. Примечательно, что саундтреком к финальным титрам стала авторская песня актера — Дауни-младший, ко всему прочему, еще и талантливый музыкант.

«Солдаты неудачи» (Tropic Thunder, 2008)

Пародия от комедианта Бена Стиллера, высмеивающая голливудские фильмы о Вьетнамской войне и американском спецназе. За роль актера, играющего сержанта-афроамериканца, на Дауни-мл. сегодня наверняка бы обрушилась волна критики. Однако на момент выхода ленты работу оценили по достоинству — номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» тому подтверждение.

«Железный человек» (Iron Man, 2008)

Актерское и карьерное перерождение Роберта Дауни-мл. и начало целой эпохи под названием «киновселенная Marvel» стало для Дауни-младшего судьбоносным. Роль миллиардера Тони Старка, ставшего супергероем — Железным человеком — ​​​​​ не просто превосходно удалась американскому актеру: благодаря нему образ из комиксов, и без того популярный, стал по-настоящему культовым для современной поп-культуры. За череду появлений в фильмах киновселенной Тони Старк совершает большой путь от самовлюбленного безрассудного миллиардера (но гениального изобретателя) до спасителя всего человечества. И пусть актер попрощался с многолетней ролью, она, скорее всего, останется самой яркой и решающей в его творческой жизни.

«Шерлок Холмс» (Sherlock Holmes, 2009)

Бодрое и комичное переосмысление классической детективной истории от мастера кинематографа Гая Ричи. Роберт Дауни-мл., в свою очередь, подарил миру новое видение роли знаменитого сыщика, которое нашло отклик у зрителей: в первый же уик-энд фильм побил кассовые рекорды. После выхода сиквела публика ожидала продолжения, однако выход третьей части затянулся на несколько лет. Что ж, теперь актер официально свободен от проектов Marvel, а значит, возвращение Шерлока Холмса на экраны не за горами.

С момента выхода на экраны «Железного человека» актерская активность Роберта Дауни-младшего была сосредоточена на одном персонаже. В обозримом будущем у него заявлено всего пара проектов, но мы-то знаем, что выдающие образы и культовые роли еще будут.

Ранее ФАН делился списком лучших ролей актрисы Марлен Дитрих, ставшей при жизни легендой кино и иконой стиля.