В СМИ возмутились попыткой США оказать давление на Саудовскую Аравию

Вашингтон, 4 апреля. Решение американского командования о выводе нескольких батарей ПВО из Ближнего Востока является элементом оказания давления на Саудовскую Аравию, пишут западные СМИ.

Журналисты предположили, что таким образом в США намерены заставить государство приобрести больше оружия из Вашингтона, а не «надеяться на американские расчеты батарей ПВО — ПРО в регионе». Вслед за этим в компании Lockheed Martin заявили, что предприятию «удалось выиграть тендер» на второй этап поставок систем ПРО в Саудовскую Аравию. Речь идет о контракте в отношении компонентов для системы THAAD, которые ранее приобретали в ОАЭ.

В СМИ отмечают, что в этих заявлениях не озвучивались другие участники тендера, остается неизвестным и то, были ли среди них представители других стран. Известно только, что сумма контракта составляет 610 миллионов долларов.

Ранее американское издание The Nation Interest опубликовало список «самых опасных» вооружений Военно-морских сил Соединенных Штатов.