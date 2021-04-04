Электрический внедорожник Hummer EV 2024 поступит на рынок США в 2023 году

Детройт, 4 апреля. Компания General Motors презентовала новый электрокар, который можно будет купить уже через два года по цене около 90 тыс. долларов.

Американский производитель начал возрождать бренд Hummer в октябре 2020 года, представив электрический пикап со съемной крышей. Теперь анонсирована его вторая итерация в виде традиционного пятидверного внедорожника.

Трехмоторная электрическая схема Hummer EV 2024 обеспечит суммарную мощность силовой установки в 830 лошадиных сил. С таким мотором автомобиль сможет набирать скорость до 100 км/ч за 3,5 секунды. Запаса его батарей хватит на расстояние от 402 до 482 километров.

Электрокар имеет пять пассажирских мест и грузовую площадку в задней части. Hummer EV 2024 оснащен постоянным полным приводом, режимом полуавтопилота Super Cruise и режимом передвижения по диагонали Crab Mode. Электромобиль будет доступен на рынках Северной Америки в 2023 году.

Японская компания Nissan недавно заявила об успешных испытаниях электрического кроссовера Ariya.