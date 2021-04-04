Неизвестные обстреляли ракетами иракскую военную базу с войсками США

Багдад, 4 апреля. Военная база в Ираке попала под ракетный обстрел. В этом регионе расположены силы США, говорится в сообщении СМИ.

По территории иракской военно-воздушной базы Балад было выпущено две ракеты. Кто запускал реактивные снаряды, не установлено. Об этом сообщает издание Al-Hadath со ссылкой на источник.

Представитель местных сил безопасности сообщил, что обе выпущенные ракеты упали рядом с военным объектом. Он добавил, что в результате атаки не было нанесено какого-либо ущерба инфраструктуре базы. О пострадавших или о других подробностях произошедшего также не сообщается.

Войска США ранее неоднократно попадали под обстрел на территории Ирака. Предыдущий инцидент на авиабазе Балад под Багдадом произошел 15 марта 2021 года.