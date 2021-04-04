Зеленский и Шмыгаль поздравили верующих западного обряда с Пасхой

Киев, 4 апреля. Украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своих Telegram-каналах поздравили верующих западного обряда с Пасхой.

Президент Украины пожелал им благосостояния, а также здоровья и веры, которая сбывается и делает жизнь в разнообразном государстве более комфортной. Помимо этого, глава страны добавил, что для граждан это уже второй год, когда на фоне пандемии COVID-19 и карантинных ограничений нужно отметить этот праздник дома. Также к поздравлениям присоединился Шмыгаль.

«В эти дни Пасхального Торжества желаю всем украинцам Божьей милости и благословения, искренних, неподдельных жизненных радостей. Мира и согласия в каждом доме», — подчеркнул премьер Украины.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Российской Федерации следует вернуться к юлианскому календарю. Предложение политика связано с Пасхой, Рождеством и остальными праздниками, которые в стране празднуют с опозданием на две недели.