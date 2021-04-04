Испанские ученые изобрели биоматериал для быстрого восстановления после мышечных травм

Валенсия, 4 апреля. Новый биоматериал для лечения мышечных травм изобрели ученые из Политехнического университета Валенсии. Он сокращает время регенерации поврежденных мышц вдвое.

Альгинатный гель, насыщенный бором, вводится подкожно. Испытания на животных показали, что применение геля обеспечивает ускоренное восстановление поврежденных мышечных тканей. На регенерацию с новым биоматериалом уходило в два раза меньше времени, чем при естественном восстановлении. Исследование опубликовано в журнале Materials Science & Engineering.

Основное преимущество этого материала заключается в наличии бора. При высвобождении он стимулирует определенные белки, которые способствуют правильному формированию тканей. Испытания проводились на лабораторных мышах.

Новый биоматериал может также применяться для профилактики и лечения мышечной атрофии, вызванной старением. Испанские ученые исследуют возможность применения гидрогеля в лечении редкого наследственного заболевания — мышечной дистрофии Дюшенна.

Ученым известно более шести тысяч генетических заболеваний, которые передаются по наследству. Одним из самых распространенных является спинально-мышечная атрофия. Прогрессирующая слабость мышц начинается с ног, потом переходит на мышцы, ответственные за глотание и дыхание.