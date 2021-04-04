Опекунша с помощью резинового шланга воспитывала 10-летнюю девочку в Москве

Московские следователи СК арестовали подозреваемых в истязании 10-летней девочки в Москве. Как стало известно ФАН, женщина била ребенка резиновым шлангом за четверки.

Выяснилось, что издевательства над ребенком происходили в частном домовладении на территории Новой Москвы. В правоохранительные органы обратились педагоги, которые обратили внимание на подавленное состояние учащейся. Они решили осмотреть девочку и пришли к неутешительному выводу — у ученицы все тело было в синяках от систематических побоев. Работники общеобразовательного учреждения незамедлительно обратились в правоохранительные органы за поддержкой.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц», — рассказала ФАН старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Так называемых опекунов по ходатайству московских следователей СКР заключили под стражу. Они сейчас находятся в следственном изоляторе.

«Опекуны предъявляли повышенные требования к ребенку, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Если школьница приносила вместо пятерки четверку, то так называемая приемная мать брала в руки резиновый шланг от стиральной машинки и жестоко избивала девочку».

Несовершеннолетняя долго терпела издевательства над собой, потому что ей хотелось обрести настоящую семью, где будут добрые мама и папа, на которых можно положиться в любой ситуации.

Однако мечтам сироты не суждено было сбыться. 47-летний опекун избивал ребенка по малейшему поводу так же, как и его супруга. В конце концов терпение страдалицы лопнуло, и она обратилась за помощью к другим людям.

В больнице, куда определили девочку, пытаются привести ее в чувства и хотя бы как-то помочь в психологическом плане.

Если вина опекунов будет доказана в суде, то им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщил о том, что истязавших в Новой Москве 10-летнюю девочку опекунов взяли под стражу.