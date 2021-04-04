Сезон проката самокатов стартовал в Москве. ФАН-ТВ

Взять в прокат самокат в Москве можно уже сегодня. Горожанам такой способ передвижения пришелся по душе, поэтому старт сезону дали намного раньше запланированного.

В прошлом году открытие сезона состоялось в конце апреля, жители и гости столицы в год пандемии успели совершить рекордное количество поездок — около восьми миллионов!

В этом году самокат можно будет взять в прокат уже с 4 апреля, а велосипед — с 6 апреля. Планируется, что 2021-м будет значительно увеличено количество точек проката: установлено 67 новых станций (63 из которых будут электрическими). Также на тысячу вырастет число велосипедов, половина из которых — электрические. К слову, курьеры и волонтеры смогут воспользоваться прокатом велосипеда бесплатно до окончания действия ограничительных мер.

На сегодняшний день в Москве работают семь операторов и 7,5 тысяч электросамокатов. Для того, чтобы воспользоваться прокатом, необходимо зарегистрироваться в приложениях компаний-операторов Whoosh, Карусель, Urent, Samocat Sharing, Lite, E-motion, EcoWay.

Следующий шаг: привязать банковскую карту в приложении и найти самокат на карте. Затем необходимо отсканировать QR-код на руле и отстегнуть замок.

Стоимость арены составляет от 5 рублей за минуту, но при этом надо не забывать, что за начало поездки придется заплатить от 25 до 50 рублей в зависимости от компании-оператора.

Пункты проката расположены по всему городу, а карта в приложении покажет точное месторасположение самоката, который можно взять в аренду.