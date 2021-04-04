СМИ опубликовали уникальные кадры минирования при помощи заградителя УМЗ-Г

Москва, 4 апреля. Россия имеет на вооружении несколько различных машин для минного заграждения. Кадры с запуском мин из УМЗ-Г появились в СМИ.

Универсальный минный заградитель гусеничный (УМЗ-Г) несет на себе сразу девять контейнеров для постановки минных полей. В контейнерах содержатся кассеты с противопехотными минами. Груз разбрасывается сразу в три стороны: по бокам и назад от машины. Снаряжение дополнительными зарядами может происходить прямо на ходу.

Отстрел груза на УМЗ-Г впервые был показан на видеозаписи, которую опубликовал телеканал «Звезда». Мины разлетаются на различные дистанции для затруднения разминирования территории. Далее они автоматически приводятся в боевое положение. После этого машина отстреливает датчики цели.

Росгвардия ранее продемонстрировала работу новых роботов-саперов.