Актриса Аглая Тарасова насмешила фанатов сходством с гигантской рыбой

Дубай, 4 апреля. Известная российская актриса Аглая Тарасова променяла бешеный ритм столичной жизни на размеренный отдых в ОАЭ. Звезда привела поклонников в восторг снимком, сделанным на отдыхе.

Звезда, в активе которой находится премия «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино, разместила в своем Instagram-аккаунте «селфи», сделанное во время посещения океанариума в Дубае. На опубликованном снимке Тарасова в желтом платье в горошек позирует, чуть подавшись вперед, на фоне аквариума с замершей у стеклянной перегородки большой рыбы.

Комичность кадра заключается в удивленном выражении «лица» раскрывшего рот обитателя глубин и том, как ловко спародировала это выражение хозяйка аккаунта. В описании к фотографии Тарасова отметила, что главное в жизни — не терять способность удивляться.

Публикация привела поклонников актрисы в восторг: фолловеры переняли шутливое настроение кумира и принялись соревноваться в юморе, посвящая Аглае забавные стишки про рыбу и отмечая, что героини фотографии как две капли воды похожи друг на друга.

Актриса Аглая Тарасова в минувшем месяце оказалась в куда менее забавной ситуации — звезду оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несогласованной уличной акции.