В Южной Корее заявили о намерении создать собственный многоцелевой военный самолет

Сеул, 4 апреля. Компания Korea Aerospace Industries Co. (KAI) 4 апреля анонсировала создание нового самолета для нужд армии Южной Кореи, сообщило агентство «Ренхап».

На данный момент южнокорейская армия располагает 30 многоцелевыми и 70 транспортными самолетами. В KAI сообщили, что намереваются заменить импортные воздушные суда на собственные. Новые самолеты могут быть задействованы для самых различных целей, включая разведку и морское патрулирование.

В долгосрочной перспективе Южная Корея рассматривает выход на зарубежные рынки со своими разработками, отметил исполнительный вице-президент компании Рю Кван Су.

Ранее стало известно, что Южная Корея также потратит три миллиарда долларов США на закупку американских вертолетов AH-64E Apache.