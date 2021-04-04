Макеева идеально вжилась в образ Людмилы Гурченко на шоу «Точь-в-точь»

Москва, 4 апреля. Выступление актрисы Анастасии Макеевой на шоу «Точь-в-точь» поразило жюри. Артистка преобразилась в Людмилу Гурченко для номера под песню «Когда мы были молодыми».

Номер настолько соответствовал образу покойной Гурченко, что судьи подумали, будто перед ними действительно выступает советская кинодива. Для номера Макеева надела белый пиджак, расшитый золотыми узорами, точно в таком в свое время блистала на сцене Гурченко.

Актер Михаил Боярский отметил, что, глядя на выступление актрисы, он испытал широкий спектр ностальгических чувств и одновременно с этим расстроился, поскольку Людмилы Гурченко нет в живых уже несколько лет.

«Я не могу представить, что это не Гурченко. Просто не могу. Если бы мне не сказали, я бы думал, что у меня крыша поехала. Не точь-в-точь, а просто она, и все. Вы, сударыня, которая сегодня перевоплотилась в Людмилу Марковну, это идеально. Но это очень грустно, поскольку это только игра», — заявил один из членов жюри.

Актер Леонид Ярмольник высоко оценил работу гримеров и поставил им десять баллов за высокий профессионализм. Судьи единогласно поставили Макеевой высший балл за номер.

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