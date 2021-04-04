Крымские хозяйства ожидают повторения рекорда по объему сбора винограда

Симферополь, 4 апреля. Предприятия, выращивающие в Крыму виноград, оценивают потенциальные сборы урожая в 100 тыс. тонн, такой же уровень был в докризисном году.

Рекордный уровень уборки винограда фиксировался в 2019-м, когда хозяйства нарастили объем урожая на 20% по сравнению с предыдущим годом. Такой рост связывают с мерами государственной поддержки.

«Валовой сбор винограда в 2021 году ожидается около 100 000 тонн. Напомню, что в прошлом году наши хозяйства собрали 100 тонн винограда», — цитирует ТАСС министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина.

В регионах появляются новые виноградари: начать выращивание планируют компании «Наш Крым», «Солнечная долина» и «Крымские виноградники». Разведение винограда, как и садоводство, является одним из ключевых направлений развития региона.

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк ранее рассказал про главные инвестиционные проекты, которые были реализованы в регионе для развития отрасли за последние годы.