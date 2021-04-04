Пушков назвал бредом рассуждения Оксфордского университета о классической музыке

Москва, 4 апреля. Рассуждения Оксфордского университета о «белой гегемонии в классической музыке» являются бредом новоявленных сторонников антибелого расизма, заявил сенатор Алексей Пушков.

Об этом российский политик рассказал в своем Telegram-канале. Помимо этого, он заявил, что мнение университета является ростком новой инквизиции, которую пытаются навязать современному обществу.

«Разговор о белой гегемонии в мировой культуре вообще лишен всякого смысла, ибо нельзя приписать другим расам достижения белых, не уничтожив культуру как таковую. Как не следует приписывать белым достижения китайской, японской или арабской цивилизаций. Нет белой гегемонии в мировой культуре - есть одержимые политкорректностью новые фанатики, покушающиеся на культурное достояние человечества», — заявил он.

Ранее сотрудники Оксфордского университета сочли, что нотная грамота является «слишком колониальной», а также обвинили ее в расизме. По их словам, в учебной программе крайне большое внимание уделяется «белой» европейской музыке, которую создали во времена рабовладения.

Ранее Пушков предложил эффективные меры противодействия американским ограничительным мерам. По его словам, для противостояния западным санкциям Москве стоит ввести встречные меры.