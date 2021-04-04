В Турции резко отреагировали на заявление отставных адмиралов

Анкара, 4 апреля. В «Партии справедливости и развития» (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана резко отреагировали на заявление 103 отставных адмиралов о Конвенции Монтре:

«Начавшиеся обсуждения Конвенции Монтре в рамках дискуссий об упразднении международных договоров были встречены с беспокойством. Мы считаем, что следует избегать любых разговоров и действий, которые могут привести к пересмотру Конвенции Монтре», — говорится в декларации.

Согласно документу Турция не может запретить проход судов через свои проливы. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. По мнению отставных адмиралов, документ защищает права и интересы Турции и обеспечивает безопасность стран на Черном море, что превращает его в море мира. О судьбе конвенции заговорили в связи со строительством канала «Стамбул», который, как считают в турецком правительстве, не подпадает под действие ее положений.

После публикации декларации Генпрокуратура Анкары начала расследование, а высокопоставленные чиновники, в т.ч. спикер парламента Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, пресс-секретарь ПСР Омер Челик и главы ряда министерств раскритиковали слова 103 отставников и назвали их «сторонниками переворота» (15 июля 2016 года в Турции состоялась неудачная попытка военного переворота, в организации которого обвинили Фетхуллаха Гюлена и его сторонников — прим. ред.).

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что инициаторы заявления попытались напомнить народу о попытке военного переворота, но в итоге выглядят жалкими и несчастными.

«Знайте свое место и не двигайтесь», — написал Калын в своем Twitter.

Глава Департамента по связям при аппарате президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что власти Турции будут противодействовать любым антидемократическим действиям и что только турецкий народ имеет право голоса, а не 103 отставных адмирала, живущие прошлым.

Вместе с тем, военных поддержали представители оппозиции. Депутат «Хорошей партии» Айтун Чирай выразил готовность подписать заявление.

Дебаты вокруг Конвенции Монтре в Турции начались в декабре 2019 года. Тогда власти страны утвердили Отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и дали разрешение на строительство канала «Стамбул».