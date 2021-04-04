Жители одного из регионов России смогут увидеть звездопад Лириды

Новосибирск, 4 апреля. Самый мощный метеорный поток Лириды смогут увидеть жители одного из регионов России. Звездопад ожидается с 14 по 30 апреля с пиком 21 и 22 апреля.

Падение метеоритов будет лучше всего видно с 22:00 и до рассвета в Новосибирске. Интенсивность потока составит до 18 метеоритов в час. В северо-восточной части небосвода нужно найти яркую звезду и проводить наблюдения в течение ночи. Астрономическое явление получило название по созвездию Лиры, из которого будет исходить поток, объяснил kp.ru специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Наблюдать космическое явление лучше за городом, где видно темное небо и отсутствует искусственное освещение. Специальное оборудование не понадобится. Эксперт порекомендовал установить на фотоаппарате длинную выдержку, чтобы зафиксировать событие. Такой формат позволит сделать качественные снимки.

До этого сообщалось, что международный коллектив ученых выявил следы падения метеорита в Восточной Антарктиде. Небесное тело могло упасть 430 тыс. лет назад.