Космонавты провели контрольный осмотр корабля, который отправится к МКС

Москва, 4 апреля. Специалисты из состава предстоящей экспедиции на МКС провели контрольный осмотр пилотируемого транспортного корабля «Союз МС-18» в полетной комплектации.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18» назначен на 9 апреля.

«После вводного инструктажа члены основного и дублирующего экипажей по очереди занимали свои места в корабле, ознакомились с размещением полезного груза и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, а также проверили работоспособность бортовых систем в тестовом режиме», — говорится в официальном сообщении ракетно-космической корпорации «Энергия».

Основной экипаж космического корабля представлен командиром транспортного средства Олегом Новицким, бортинженерами Петром Дубровым и Марком Ванде Хаем. В дублирующий состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также их коллега из NASA Энн МакКлейн.

Ранее сообщалось о намерениях Роскосмоса создать человекоподобного робота для путешествия на МКС.