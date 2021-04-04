Пережившая трагедию с дочерью Юлия Высоцкая назвала главный страх в жизни

Москва, 4 апреля. Актриса Юлия Высоцкая и ее супруг кинорежиссер Андрей Кончаловский предпочитают не афишировать свою жизнь. К удивлению многих фанатов, звезда все же решилась на личное интервью.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский живут в браке более 20 лет. Актриса время от времени делится наиболее яркими моментами из жизни в своем Instagram-аккаунте, однако поклонники мало что могут почерпнуть из этих публикаций.

Закрытость Высоцкой многие поклонники объясняют трагедией, произошедшей в 2013 году: Кончаловский вместе с дочерью Марией попал в ДТП во Франции, в результате которого девочка сильно пострадала и впала в кому. Старший ребенок супругов до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Звезда, отвечая на вопрос о страхах, призналась, что ее пугает мысль оказаться в болезненном состоянии, когда она не сможет нормально функционировать — страх немощи, согласилась Высоцкая с термином, подсказанным интервьюером.

В ходе беседы актриса также призналась, что в юности нередко витала в облаках, однако сейчас, по словам Высоцкой, она покончила с мечтами.