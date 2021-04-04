ФАН выяснил, как на Украине усиливают давление на русскоязычное население

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз наплевал на желания и интересы миллионов русскоговорящих граждан в стране, отказавшись реагировать на петицию о языковой дискриминации. Об этом в комментарии ФАН заявил председатель президиума Международного совета российских соотечественников и политолог Вадим Колесниченко. Он поделился своим мнением о политическом курсе главы Украины, а также о наиболее вероятном итоге событий на геополитической арене для его государства.

Колесниченко уверен, что украинский лидер не является фактическим президентом страны, а лишь послушно исполняет волю внешних кукловодов — США и Европы, которые заинтересованы в ее распаде на много мелких осколков. Эти осколки, скорее всего, будут разделены между сопредельными государствами.

«Если Зеленский не будет исполнять распоряжения из-за океана, то его как минимум лишат поста президента, а как максимум — сделают сакральной жертвой и обвинят в этом Россию. Украина с момента отмены закона об основах языковой политики, автором которого был я, нарушила рекомендацию Кабинета министров Совета Европы. Она не исполняла Хартию региональных языков, которая была подписана в 1999 году», — говорит Колесниченко.

В подтверждение своих слов эксперт приводит две цитаты из осуждающего этот факт документа: «На Украине системно и массово нарушаются права русскоязычного населения» и «Полагаем, что в ближайшее время Кабинет министров Украины примет необходимые меры для устранения нарушений прав русскоязычного населения».

«С тех пор ничего не изменилось, а давление на русскоязычное население лишь усиливается», — подчеркнул спикер ФАН.

Также политолог рассказал, что имеется целый ряд решений и рекомендаций институтов Совета Европы о неправомерности украинских нормативных документов, касающихся образования, но Киев делает все, чтобы их игнорировать. Мало того, несмотря на то, что никакие рекомендации Украина не исполняет, к ней не применяются меры воздействия ни со стороны Евросоюза, ни тем более со стороны США.

«В сегодняшней ситуации, когда противодействующий актив внутри страны правящими элитами запуган и уничтожен, единственное, что остается гражданам для сохранения жизни — это уехать из страны. Похоже, что этого и ждут те кукловоды, которые хотят разрушить Украину как государство», — заключил эксперт.

Тенденцию к переезду граждан Украины на постоянное место жительство в другие страны и в первую очередь в Россию подтверждает статистика. Только за период января-мая 2020 года российское гражданство получили почти 300 тысяч русскоговорящих бывших граждан Украины.

Ранее ФАН пообщался с одесситами и харьковчанами, которые рассказали о своем желании в скором времени уехать из Украины.