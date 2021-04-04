Ученые из Австралии выяснили, как ожирение повышает риск возникновения астмы

Канберра, 4 апреля. Проблемы с лишним весом провоцируют накопление жира в легких человека. К такому выводу недавно пришли ученые из Австралии.

Исследование образцов легких показало, что в них наблюдались жировые ткани, которые присутствовали на стенках дыхательных путей, поделился старший научный сотрудник больницы сэра Чарльза Гейрднера в Перте Джон Эллиот. Таким образом, у людей с лишним весом присутствует повышенный риск возникновения астмы.

Чтобы убедиться в этом, австралийские медики изучили посмертные образцы тканей дыхательных путей 52 пациентов. Выяснилось, что количество жира, который находился вдоль дыхательных путей, было пропорционально массе тела человека.

Гены, провоцирующие ожирение и защищающие от заболевания, недавно удалось обнаружить ученым. Как сообщалось ранее, исследование проводилось специалистами Копенгагенского университета и Медицинской школы Икана.