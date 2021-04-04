Диабетикам рассказали, какие продукты помогут избежать скачков сахара в крови

Москва, 4 апреля. Специальная диета при диабете может избавить человека от нежелательных скачков уровня сахара в крови, выяснили ученые.

Чтобы избежать неприятных последствий этого заболевания, следует добавить в рацион некоторые продукты. Например, цитрусовые — это идеальная закуска. Однако очень важно избегать переедания, поскольку они содержат много углеводов.

Так, диабетикам рекомендуют включить в рацион апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы. Кроме того, уровень сахара помогут регулировать некоторые виды ягод. Идеальными ягодами для диабетиков считают чернику, клубнику, ежевику и малину. Они богаты антоцианами, которые снижают инсулинорезистентность и улучшают чувствительность к инсулину.

Ученые из США ранее заявили, что лекарство от диабета способно бороться с ВИЧ-инфекцией. ВИЧ во время заражения иммунных клеток способствует процессу репликации. Как выяснилось, препарат от диабета снижает скорость этого явления, за счет чего и подавляет инфекцию.