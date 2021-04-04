ВС Турции и Азербайджана проведут совместные учения войск связи

Баку, 4 апреля. ВС Турции и Азербайджана на совместных учениях подразделений войск связи отработают задачи по организации единой системы обмена информацией.

В сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана говорится, что учения будут проходить с 6 по 8 апреля. Военные связисты выйдут в районы выполнения маневров, где отработают задачи по организации единой системы связи.

«6 апреля начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений военнослужащие будут использовать современные системы связи и автоматизированные системы управления. Они будут оттачивать умения по организации взаимодействия войск и развертыванию полевых пунктов управления.

Ранее сообщалось, что минобороны Азербайджана провело крупные оперативно-тактические учения, в которых были задействованы около 10 тысяч военнослужащих. Бойцы отрабатывали противодействие террористам.