Саудовская коалиция атакует хуситов с воздуха

Сана, 4 апреля. Саудовская коалиция вечером 3 апреля нанесла серию авиаударов по позициям движения «Ансар Аллах» (хуситов) в четырех провинциях на севере и западе Йемена. Самолёты коалиции совершили 12 налётов на районы Сирвах и Мадгал. Также авиация нанесла еще три удара по району Аль-Маразик и два удара по Берту, который находится в приграничной с Саудовской Аравией провинции Аль-Джавф, согласно информации хуситского канала «Аль-Масира». Бомбардировки районов базирования хуситских сил представляют собой часть стратегии саудовской коалиции по планомерному и поэтапному уничтожению повстанцев.

Саудовская Аравия, во главе коалиции ряда арабских стран принимает активное участие в боевых действиях в Йемене, поддерживая правительственные войска президента Хади в борьбе с повстанцами из движения «Ансар Аллах».