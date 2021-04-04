Гинцбург рассказал, что вакцинация «Спутником Лайт» вдвое снижает риск заражения COVID-19

Москва, 4 апреля. Новый вариант вакцины «Спутник V» требует введения лишь одного компонента, вдвое снижая риск заражения коронавирусом.

По сути, препарат «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Его использование понижает вероятность заражения на 50–60%, отметил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы «Вести недели».

Данная облегченная версия вакцины была зарегистрирована Минздравом России 29 марта. Вакцинация первых добровольцев исследования началась 27 февраля 2021 года. Также эксперт упоминал, что прививка препаратом «Спутником Лайт» защищает от вируса пять месяцев, а стандартная двухкомпонентная вакцина «Спутник V» обеспечивает двухлетний иммунитет.

Ранее сообщалось, что «Спутник Лайт» не заменит двухкомпонентную вакцину «Спутник V». Александр Гинцбург подчеркнул, что ее действие направлено на снижение смертности и сокращение числа тяжелобольных. «Лайт» в названии препарата означает «облегченная».