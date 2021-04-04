Кудрявцеву раскритиковали за образ «барби-герл»

Москва, 4 апреля. Новый образ телеведущей Леры Кудрявцевой не оценили ее поклонники. После выписки из больницы звезда НТВ опубликовала новый снимок на странице в Instagram.

Вернувшись на телеэкраны, артистка решила порадовать своих фанатов новой публикацией. Однако вместо привычных дифирамбов она встретила критику своего многолетнего образа. Кудрявцева на фотографии позирует в шелковом темно-синем брючном костюме и алых туфлях-лодочках.

Фанаты уверены, что артистке давно пора подобрать себе образ в соответствии с возрастом, поскольку «барби-герл» уже не актуален. Многие считают, что брючный костюм — хорошая попытка, но этого недостаточно.

«Наконец, что-то другое, отличное от образа «барби герл». Но этого мало»; «Лерунчик, вам пора отходить от барбиобразного стиля и становиться взрослее, сколько можно»; «Кажется, костюм вам подбирала еще одна барби — Яна Рудковская. Безвкусица», — резко отметили пользователи в соцсети.

Последнее время поклонники популярной телеведущей относятся снисходительно лишь к архивным фотографиям своего кумира. Все остальные снимки жестко критикуются за приевшийся образ. Последний снимок артистки, на котором она запечатлена в период пионерской молодости, искренне порадовал ее фолловеров.