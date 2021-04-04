Эвелина Бледанс едва не стала жертвой мошенников

Москва, 4 апреля. Известная российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс едва не стала жертвой телефонных мошенников. Звезда поделилась советом, как следует вести себя в подобных ситуациях.

Публичные люди нередко становятся желанной добычей для мошенников, стремящихся поживиться за чужой счет. Список жертв подобных обманов могла пополнить и Эвелина Бледанс, если бы на помощь актрисе вовремя не пришло критическое мышление.

Бледанс рассказала, что однажды ей поступил звонок от якобы представителей некой благотворительной организации. Собеседник на другом конце провода сообщил, что их фонд оказывает поддержку людям с различными заболеваниями. После этого звонивший предложил Бледанс вступить в организацию за внушительный членский взнос.

«Меня, конечно, сразу это смутило, ведь я этих людей в глаза не видела, а уже должна им платить», — цитирует артистку «Вечерняя Москва».

Заподозрив неладное, Бледанс попросила собеседника предоставить данные о фонде, включая информацию об учредителях, сроках существования организации и людях, которым была оказана помощь. После этого звонки прекратились. Звезда рекомендовала людям, оказавшимся в похожей ситуации, ни в коем случае не вступать с мошенниками в диалог.

Эвелина Бледанс не понаслышке знакома с непростыми жизненными ситуациями — звезда воспитывает 8-летнего сына, родившегося с синдромом Дауна. Знаменитость сообщила, что ее наследник готовится дебютировать на сцене.