Генетик скептически отнесся к способу выращивания новых зубов от японских ученых

Разработка японских ученых, которые поспешили объявить о найденном способе вырастить выпавшие зубы, слишком специфическая и вряд ли поможет людям. Об этом заявил ФАН генетик Нариман Баттулин.

В новом исследовании ученых из университетов Киото и Фукуи сообщается, что антитело сможет стимулировать рост зубов у мышей, страдающих генетическим заболеванием. Ученые исследовали генетические причины слишком большого количества зубов, которые могут служить ключом к регенерации у взрослых. По словам одного из ведущих авторов исследования, основные гены, ответственные за развитие зубов, уже определены, что в будущем сможет позволить на молекулярном уровне бороться с аномалиями.

«Что на самом деле сделали эти исследователи? Они нашли, что для развития зубов нужен один ген, и если он сломан, например, какое-то генетическое заболевание, то, в принципе, эту ситуацию можно поправить, если активировать другой ген, белок. То есть они нашли решение конкретной задачи», — объяснил ФАН специалист.

По его словам, у людей это довольно редкое явление, когда с рождения есть проблемы с зубами, которые полностью не развиваются. Людям с такими редкими проблемами можно будет помочь чем-то подобным.

Эксперт очень скептически отнесся к этой разработке, так как с коммерческой точки зрения это абсолютно невыгодное предложение. Гораздо легче и дешевле будет сделать протезирование.

«Людей с такой проблемой мало, а производство подобных лекарств очень дорогое. Тут банально возникает финансовый вопрос: оправданно ли тратить столько ресурсов на 1% всего населения? А второй вопрос — в исследовании говорится, что надо принимать это лекарство на основе антител на ранних сроках беременности. Как мне кажется, это очень рискованный шаг, протезирование намного безопаснее и легче», — убежден генетик.

Нариман Баттулин считает, что сами уколы будут довольно безопасны, если колоть их на ранних сроках беременности, и у ребенка не будут возникать никаких мутаций, но могут ли быть последствия от этих уколов, генетик не уточнил.

«Эти антитела, белок никакого вмешательства в геном не производит. Для матерей это будет, скорее всего, безопасно, но у всех препаратов есть побочные явления — и их надо исследовать», — подытожил собеседник.

Ранее в беседе с ФАН кандидат медицинских наук Олесь Шевченко поделилась лучшим вариантом ухода за зубами. Необходимо регулярно их чистить. Процедуру нужно проводить два раза в сутки по две минуты. Важно использовать выметающую технику от десны к краю зуба. Каждый день следует прочищать промежутки, поскольку в большинстве случаев кариес начинается именно там. Для этого используются специальные межзубные ершики.