Брутер назвал главного выгодоприобретателя от госпереворота в Иордании

Главный выгодоприобретатель от несостоявшегося госпереворота в Иордании находится за ее пределами. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.

Ранее бывший наследный принц Иорданского Хашимитского Королевства Хамза бин Хусейн сделал телевизионное обращение через «Би-би-си», в котором подтвердил свое заключение под домашний арест, которое было избрано ему в качестве меры пресечения по подозрению в участии в государственном перевороте. В ночь с 3 на 4 апреля группа высокопоставленных офицеров попыталась свергнуть короля Абдаллу бин Хусейна, но была вовремя нейтрализована. Спецслужбами страны уже арестованы экс-министр финансов Бассам Авадалла (бывший советник короля) и член королевской семьи Шериф Хасан бин Заид (бывший спецпосланник короля в Саудовской Аравии), которые, по версии следствия, также проявили активное участие в подготовке заговора.

«Бывший наследный принц своим обращением скорее подтвердил, что связан с участниками переворота, чем опроверг это, — заметил Брутер. — По заявлению военных, они ограничили его перемещения, но официальных обвинений ему пока не предъявлено».

Что же касается конфликта Хамзы бен Хусейна с Абдаллой II, то он, по словам политолога, «существовал всегда»: отец обеих «августейших особ», король Хусейн бин Талал, сделал Абдаллу своим наследником чуть ли не «в последний момент» перед своей смертью в 1999 году.

«Очевидно, что у Хамзы остались к сводному брату претензии по этому вопросу, — предположил эксперт. — Однако это не объясняет сам переворот: он, как это часто бывает, был задуман в интересах зарубежных сил. Одним из наиболее вероятных бенефициаров называют Саудовскую Аравию — и я вполне допускаю, что именно так могло бы и быть, поскольку мало кто еще в этом регионе мог получить выгоду от смены власти в Иордании».

Собеседник ФАН высказал мнение, что в настоящее время саудиты пытаются укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, и вряд ли станут чураться таких экстравагантных методов, как организация государственных переворотов.