Россиянам рассказали, как защитить сбережения от скачков стоимости валют

Москва, 4 апреля. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов объяснил жителям Российской Федерации, как уберечься от валютных скачков.

Вложения в иностранной валюте продолжают оставаться популярным способом инвестирования среди россиян. При этом в 2020 году был отмечен виток «валютных гонок», который вызвал вопрос, стоит ли использовать этот инструмент.

«Ключевое правило при вложении в валюту заключается в том, чтобы формировать полноценный валютный портфель», — рассказал эксперт корреспонденту «Прайм».

Существуют стабильные валюты, у которых отсутствует высокая волатильность цены. К тому же не стоит собирать портфель из последних сбережений, отложенных на другие нужды: валюта является долгосрочным способом сбережения. Для эффективности валютного портфеля россиянам необходимо сформировать вокруг себя информационное поле, добавил Ферапонтов .

Глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова ранее рассказала о лучшем способе сбережения денежных средств. Начать следует с открытия накопительного счета в банке, уверена она.